«الوطني الاتحادي» يشارك في الاجتماع التحضيري للبرلمان العربي

القاهرة (الاتحاد)

شارك أحمد حمد بوشهاب عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان العربي، في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش المشاركون في الاجتماع برئاسة رئيس البرلمان العربي، مشروع وثيقة المؤتمر الخامس الذي سيعقد تحت شعار «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي» يوم 11 فبراير 2023 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتتضمن الوثيقة رؤية برلمانية استرشادية حول تعزيز الأمن الغذائي، وسيتم رفعها للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في موريتانيا العام الجاري، بهدف الاسترشاد بها خلال إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي صدر بها قرار عن قمة الرؤساء العربية الـ31، التي عقدت في الجزائر.