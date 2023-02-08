العراق.. مشروع قانون الانتخابات المعدل أمام البرلمان خلال أسبوع

هدى جاسم (بغداد)

توقعت مصادر عراقية، أن يتسلم البرلمان الأسبوع القادم مشروع القانون المعدل للانتخابات للتصويت عليه، والعمل به في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة.

وأكد النائب العراقي ثائر مخيف، أن تعديل قانون الانتخابات سيطرح في البرلمان للتصويت عليه خلال أسبوع.

وقال: إن «الكتل السياسية اتفقت على إقرار تعديل قانون الانتخابات وأقر في أورقة اللجان البرلمانية، كما أن الكتل السياسية عازمة على تمريره قريباً، وإلغاء الدوائر المتعددة التي استفاد منها التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة».

وأوضح النائب أن القانون الجديد سيعمل به في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية.

وأشار إلى إمكانية اعتراض «التيار الصدري» على تعديل القانون، مستبعداً خروج تظاهرات ضد هذا الأمر.