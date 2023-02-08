اليمن.. مقتل ضابطين بهجوم لـ«القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن ضابطين بالجيش اليمني قتلا أمس الأول، في هجوم شنه عناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع في مديرية «مودية» في شرق أبين في «وادي عومران» الذي تنشط به بعض العناصر الإرهابية وجرى خلاله تفجير عبوات ناسفة في عربة عسكرية، مما أدى إلى مقتل قائد عمليات اللواء الخامس لقوات المشتركة العقيد عبدالله بارجيلة وأركان العمليات المشتركة للقوات المقدم مشعل العلياني وإصابة 5 جنود آخرين. وهذا أول هجوم إرهابي على قوات الأمن في أبين خلال الشهر الجاري والخامس منذ بداية العام، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود. وكانت القوات اليمنية المشتركة قد دفعت الشهر الماضي بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين، في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم «سهام الشرق» قبل 5 أشهر لملاحقة العناصر الإرهابية التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.