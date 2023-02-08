«5+5» تعتمد آلية لإخراج المرتزقة من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

اعتمدت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا «5+5»، في ختام اجتماعاتها في القاهرة أمس، آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع البيانات وتبادلها، لتسهيل عملية الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بالتنسيق مع دولتي السودان والنيجر المجاورتين، وسط ترحيب أممي وأميركي.

واختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان، في القاهرة، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأقرّت اللجان، خلال مناقشاتها التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المسلحين والمقاتلين الأجانب، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد اجتماع في مصر، أن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات، لـ«تسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

وأشاد الممثل الأممي في بيان بـ«الدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع»، واصفاً إياه بـ«التقدم الإيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموماً».

واعتبر باتيلي اعتماد الآلية «خطوة مهمة لخلق مناخ مؤات للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023».

وذكر المسؤول الأممي أن «أجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجرد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية، من دون الإضرار بدول الجوار».

وأثنى باتيلي في بيان على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة.

ورحبت الولايات المتحدة، في تغريدة أوردها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر»، بهذه المبادرة الليبية، مشددةً على أنها «تدعم دعوات المبعوث الأممي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا».

واعتبرت واشنطن أن «وجود المرتزقة الأجانب المزعزع للاستقرار، يقوّض الأمن، ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي».

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من الجيش الليبي، ويجرون حواراً منذ أكثر من عامين؛ بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.