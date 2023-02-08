الأمم المتحدة تطلب جمع 2.6 مليار دولار لخطة الاستجابة في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أصدرت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، جنباً إلى جنب مع الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، أمس، خطة الاستجابة في الصومال لعام 2023 التي تتطلب 2.6 مليار دولار لمساعدة 7.6 مليون شخص، حيث يحتاج 8.25 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية الفورية المنقذة للحياة.

وتوقعت الأمم المتحدة وقوع مجاعة من أبريل إلى يونيو، إن لم تتوافر الموارد والتمويل المستدام.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عيد المولي، إن جهود المجتمعات المحلية، وتوسيع نطاق المساعدات، حالت دون تجاوز عتبة المجاعة في عام 2022، لكن ملايين الأرواح لا تزال في خطر.

وقد شهدت الصومال أشد جفافٍ في تاريخها، مما أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص، وقتل 3.5 مليون رأس ماشية.