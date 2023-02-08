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المبعوثون الدوليون إلى السودان يؤكدون دعمهم لـ«الاتفاق الإطاري»

المبعوثون الدوليون إلى السودان يؤكدون دعمهم لـ«الاتفاق الإطاري»
9 فبراير 2023 02:21

الخرطوم (الاتحاد)

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عقد المبعوثون الدوليون الذين يمثلون الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وألمانيا والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، اجتماعاً، أمس، بالخرطوم مع القوى السياسية الموقعة على «الاتفاق الإطاري».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر في تصريحات صحفية، أن «المبعوثين الدوليين أكدوا دعمهم للاتفاق الإطاري»، مشيراً إلى أن «الهدف من زيارتهم هو الدفع بعملية الاتفاق الإطاري للوصول لاتفاق نهائي».
وأضاف أن المبعوثين أكدوا استئنافهم لدعم السودان الذي انقطع منذ 25 أكتوبر العام قبل الماضي.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي الخاص للقرن الأفريقي وشؤون السودان بيتر لورد ممثلاً للمبعوثين الدوليين، دعمهم ومساندتهم لـ «الاتفاق الإطاري» الذي وقع في الخامس من ديسمبر الماضي للخروج من الأزمة الحالية.

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