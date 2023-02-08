الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمرا للمانحين لضحايا زلزال تركيا
أورسولا فان دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية
9 فبراير 2023 00:51
تنظم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤتمرا دوليا للمانحين لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بالاشتراك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. من المقرر تنظيم المؤتمر في مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما أعلن الجانبان اليوم الأربعاء دون ذكر يوم محدد. وقالت فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي سوف يدعم مجتمعاتكم.. لأنه لا يجب أن يترك أي شخص وحيدا عندما تضرب الناس مأساة كهذه". تتولى السويد حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وسيكون المؤتمر، الذي تم التنسيق مع تركيا بشأنه، مفتوحا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة وأعضاء الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. يستهدف المؤتمر تنسيق المساعدات وحشد الدعم لإعادة البناء السريعة والإغاثة الطارئة في المناطق المتضررة. وضرب الزلزال المدمر فجر الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا وأسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف وتدمير الآلاف من المباني.