الأزهر والفاتيكان يناشدان العالم دعم المنكوبين في سوريا وتركيا

القاهرة، روما (الاتحاد)

دعا شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرنسيس، إلى إغاثة ودعم المحاصرين والمنكوبين في سوريا وتركيا، من جراء الزلزال المدمر.

وقال شيخ الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «انفطرت قلوبنا ألماً، بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا». وأضاف: «أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين، والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين».

بدوره، صلى البابا فرنسيس، أمس، من أجل الآلاف الذين لقوا حتفهم بسبب الزلزال، وناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم جهود الإنقاذ والتعافي. وقال البابا: «أصلي من أجلهم بشدة، وأردت أن أقول إنني قريب من هؤلاء الناس ومن أسر الضحايا، وجميع من يعاني من هذه الكارثة المدمرة».