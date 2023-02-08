الخميس 9 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
بايدن يصف تغير المناخ بـ«التهديد الوجودي»
محكمة جزائرية تغرم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال 3 مليارات دولار
قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة
الشتاء القارس يحصد الأرواح في أفغانستان
إحباط هجوم إرهابي «حوثي» في الضالع
المبعوثون الدوليون إلى السودان يؤكدون دعمهم لـ«الاتفاق الإطاري»
مقتل 12 مسلحاً من «طالبان باكستان»
العراق.. مشروع قانون الانتخابات المعدل أمام البرلمان خلال أسبوع
تضامن واسع مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا
«5+5» تعتمد آلية لإخراج المرتزقة من ليبيا
«الوطني الاتحادي» يشارك في الاجتماع التحضيري للبرلمان العربي
اليمن.. مقتل ضابطين بهجوم لـ«القاعدة» في أبين
الأمم المتحدة تطلب جمع 2.6 مليار دولار لخطة الاستجابة في الصومال
الأزهر والفاتيكان يناشدان العالم دعم المنكوبين في سوريا وتركيا
رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
محمد بن زايد: سفراء الإمارات ينقلون صورتها الحضارية
محمد بن راشد: للوطن رجال يحمون حدوده ومكتسباته
«الفريق الإماراتي» ينقذ عائلة سورية من تحت الأنقاض في تركيا
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
ناجون يتجمعون حول نار بحثا عن التدفئة
9 فبراير 2023 00:28
ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء، في حين يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.
وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصاً في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلاً.
وأرسلت العديد من الدول والمنظمات الدولية فرق إنقاذ ومساعدات غذائية وطبية عاجلة للاستجابة لحاجات ملايين الأشخاص الذين فقدوا كل شيء.
ويعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات الإنقاذ، فيما أن الساعات الـ72 الأولى «حاسمة» للعثور على ناجين، بحسب رئيس الهلال الأحمر التركي.
في محافظة هاتاي التركية (جنوب) التي تضررت بشدة من الزلزال، أخرج أطفال وفتية من تحت أنقاض أحد المباني.
وقال أحد عمال الإنقاذ «فجأة، سمعنا أصواتاً، وبفضل الحفارة ... تمكنا على الفور من سماع ثلاثة أشخاص في وقت واحد».
وأضاف «نتوقع وجود المزيد ... إن فرص إخراج الناس أحياء من هنا عالية للغاية».
في هذه المحافظة، لحق بمدينة أنطاكية دمار هائل وغرقت في سحابة كثيفة من الغبار بسبب الآليات العاملة في إزالة الأنقاض.
ويقول السكان «أنطاكية انتهت». وعلى مد النظر، مبانٍ منهارة كلياً أو جزئياً. وحتى تلك الصامدة تبدو متصدعة ولا يجرؤ أحد على البقاء فيها.
أخبار ذات صلة
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
تضامن واسع مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
زلزال تركيا
حصيلة
قتلى
الأكثر قراءة
الإمارات
شرطة دبي تكرم مقيمين تقديراً لتعاونهما
5 فبراير 2023
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
7 فبراير 2023
عربي ودولي
صور.. زلزال عنيف يهز وسط تركيا
6 فبراير 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©