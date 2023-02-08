«الصحة العالمية» ترسل مسعفين وإمدادات لتركيا وسوريا

بدأت منظمة الصحة العالمية إرسال فرق خبراء ورحلات جوية محملة بالإمدادات الطبية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة لوسائل الإعلام الأربعاء إن المنظمة سترسل وفداً رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة، إضافة إلى ثلاث رحلات جوية تحمل دعماً طبياً، واحدة في طريقها بالفعل إلى إسطنبول.
وقالت الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن الاحتياجات الصحية المطلوبة هناك ضخمة.
وبلغ إجمالي عدد القتلى في البلدين، أكثر من 11 ألف شخص في حصيلة مؤقتة. وكان مسؤولون من منظمة الصحة العالمية قد قالوا من قبل إن عدد القتلى قد يتجاوز 20 ألفاً.
وأضافت الشنقيطي أن هناك إصابات لحقت بآلاف الأشخاص.
وفي تركيا، قال ممثل منظمة الصحة العالمية باتير بيرديكليشيف إن أكثر من 53 ألف شخص أصيبوا وإن توابع الزلزال مستمرة.
وقال مايك راين، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه بالإضافة إلى حزم أدوات معالجة الصدمات، فإن دعم الصحة العقلية ضروري أيضاً للناجين، هذا إلى جانب دعم الاحتياجات الطبية المستمرة الأخرى. وخصصت منظمة الصحة العالمية ثلاثة ملايين دولار أميركي من أجل جهودها الأولية.
وقال روب هولدن، مدير حوادث الزلازل في منظمة الصحة العالمية، إن عدداً كبيراً من الناس يحتاجون إلى دعم «أساسيات الحياة»، مثل المياه النظيفة والمأوى في ظروف الطقس القاسية.
وأضاف «نحن في خطر حقيقي من رؤية كارثة ثانوية قد تسبب ضرراً لعدد من الناس أكبر ممن تضرروا من الكارثة الأولية إذا لم نتحرك بنفس العزم والشدة كما نفعل في جانب البحث والإنقاذ».