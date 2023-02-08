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روسيا تعلّق على احتمال تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب مدينة مارينكا
8 فبراير 2023 23:33

تعهّدت روسيا، اليوم الأربعاء، بالرد في حال زودت بريطانيا، أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من التصعيد.

وقالت سفارة موسكو في العاصمة البريطانية لندن في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إن «روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني».

وأضافت أن لندن ستتحمل مسؤولية «الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره».

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بريطانيا حيث حض حلفاءه على تزويد بلاده بطائرات مقاتلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يستبعد شيئا فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأكد سوناك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، أن مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة كانت «جزءا من النقاشات».

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات مقاتلة إلى الجيش الأوكراني.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة للصحفيين «أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الدفاع (بن والاس) بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويدهم بها، لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد وليست إمكانية قصيرة المدى أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن».

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المصدر: وكالات
مقاتلات
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