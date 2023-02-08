روسيا تفرض عقوبات على 77 مسؤولاً أميركياً

فرضت روسيا عقوبات، اليوم الأربعاء، على عشرات السياسيين والمسؤولين الأميركيين فيما وصفته بأنها خطوة للرد على دعم واشنطن لأوكرانيا ورد على حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها منعت، بشكل دائم، نحو 77 أميركياً من دخول البلاد في صدها "للأعمال العدائية" من واشنطن.
وتضم القائمة 33 من حكام الولايات الأميركية ومجموعة مسؤولين آخرين يشغلون مراكز متوسطة في الولايات ومسؤولين اتحاديين.
أدرجت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مئات من أعضاء النخب السياسية والتجارية الروسية على قوائم العقوبات الخاصة بها منذ بدء الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.
وبموجب الإجراءات، جمدت أي أصول موجودة في المناطق الخاضعة لإدارة هذه الدول الغربية ومنع هؤلاء الأشخاص من دخول أراضيها.