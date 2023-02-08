الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تفرض عقوبات على 77 مسؤولاً أميركياً

مقر وزارة الخارجية الروسية
8 فبراير 2023 22:35

فرضت روسيا عقوبات، اليوم الأربعاء، على عشرات السياسيين والمسؤولين الأميركيين فيما وصفته بأنها خطوة للرد على دعم واشنطن لأوكرانيا ورد على حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها منعت، بشكل دائم، نحو 77 أميركياً من دخول البلاد في صدها "للأعمال العدائية" من واشنطن.

وتضم القائمة 33 من حكام الولايات الأميركية ومجموعة مسؤولين آخرين يشغلون مراكز متوسطة في الولايات ومسؤولين اتحاديين.

أدرجت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مئات من أعضاء النخب السياسية والتجارية الروسية على قوائم العقوبات الخاصة بها منذ بدء الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.

وبموجب الإجراءات، جمدت أي أصول موجودة في المناطق الخاضعة لإدارة هذه الدول الغربية ومنع هؤلاء الأشخاص من دخول أراضيها.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على احتمال تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا
واشنطن توجه اتهامات إلى الصين في حادثة المنطاد
المصدر: وكالات
روسيا
عقوبات
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©