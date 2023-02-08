بريطانيا تدرس تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

سوناك وزيلينسكي يزوران جنودا أوكرانيين يتلقون تدريبا في بريطانيا
8 فبراير 2023 22:13
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات مقاتلة إلى الجيش الأوكراني.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة للصحفيين، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية لندن "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الدفاع (بن والاس) بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويدهم بها، لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد وليست إمكانية قصيرة المدى أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن".
وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من لقاء زيلينسكي مع سوناك في لندن، وحثّه السياسيين البريطانيين على إرسال طائرات مقاتلة إلى بلاده.
غير أنّ مكتب سوناك حذّر من أنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين على استخدام أحدث الطائرات البريطانية سيكون عملية طويلة.
وقال المتحدث "نحن حريصون على القيام بكلّ ما هو ممكن لتدريب هؤلاء الطيّارين في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "لكن هذه قطع معقّدة من المعدّات العسكرية و... فترة التدريب الحالية للطيارين البريطانيين هي نحو خمس سنوات".