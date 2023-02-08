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واشنطن توجه اتهامات إلى الصين في حادثة المنطاد

المنطاد الصيني أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة (أرشيفية)
8 فبراير 2023 21:57

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى الصين اتهامات إثر حادثة المنطاد الذي رصد في الأجواء الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض إن الصين أرسلت "في السنوات الأخيرة... أسطولاً من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في كافة أنحاء العالم.

وأوضحت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس".

وأضافت أن تلك الأجهزة "انتهكت سيادة" هذه الدول.

كانت الولايات المتحدة رصدت، الأربعاء الماضي، منطادا يحلق في أجوائها قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية.

وأقرّت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معرباً عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.

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المصدر: وكالات
المنطاد
تجسس
الصين
الولايات المتحدة
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