السويد تمنع حرق نسخة من المصحف الشريف

نعت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، تظاهرة كان من المتوقّع أن تشهد حرق نسخة من المصحف الشريف، بعدما أثارت خطوة مماثلة في يناير التنديد من قبل العديد من الدول والمنظمات عبر العالم.
وأعلنت تركيا وقف المفاوضات بشأن مساعي السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب قرار، فقد رفضت الشرطة منح الضوء الأخضر لمنظمي التظاهرة الذين خطّطوا للاحتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في المرة السابقة.
وقالت السلطات إنّ "حرق المصحف، أمام السفارة التركية في يناير 2023، شكّل تهديداً للمجتمع الدولي والسويد والمصالح السويدية في الخارج والسويديين في الخارج".
وأضافت "أصبحت السويد هدفاً مفضّلاً للهجمات".
وقدم طلب الموافقة على التظاهرة من قبل جمعية سويدية صغيرة غير معروفة تُدعى "أبالاركيرنا" (Apallarkerna)، وكان الهدف منها الاحتجاج على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي نهاية يناير، قام اليميني المتطرّف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأثارت الخطوة، التي قام بها المتطرّف المعادي للإسلام وسط حماية الشرطة وأمام الكاميرات، تظاهرات في عدّة دول إسلامية.
في ذلك الوقت، منحت الشرطة الموافقة، معتبرة أنّ حرق المصحف يندرج في إطار حرية التعبير التي يضمنها الدستور.
وحذّر جهاز الاستخبارات السويدية (سابو)، اليوم الأربعاء، من تهديد متزايد يستهدف السويد ومصالحها.