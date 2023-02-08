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السعودية تطلق منصة لاستقبال الحجاج من 58 دولة

يلتف المعتمرون حول الكعبة المشرفة في رمضان، سائلين المولى عز وجل عملاً صالحاً مقبولاً وأن يرزقهم برحمته الجنة بغير حساب. (أ ف ب)
8 فبراير 2023 21:20

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة أطلقت منصة «نسك حج» بسبع لغات متنوعة لتيسير إجراءات قدوم الحجاج تشمل 58 دولة من أوروبا وأميركا وأستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الخدمة الجديدة تتيح للحجاج القادمين من أكثر من 58 دولة حول العالم إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، بالإضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق.

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المصدر: وكالات
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