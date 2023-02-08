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تنعى أسرتها في تركيا بعد هروبها من الحرب

فاطمة طلال تعرض صورة والدها
8 فبراير 2023 21:11

فرت رحاب طلال وأسرتها من مدينة الموصل شمال العراق قبل ست سنوات عندما كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي بحثا عن مأوى في تركيا، لكن سبعة من أفراد أسرتها بينهم رضيع عمره أسبوع لقوا حتفهم إثر انهيار منزل والديها بسبب الزلزال.

وعندما علمت طلال أن الزلزال ضرب المنطقة التي يعيش فيها والداها وأفراد آخرون من أسرتها في إقليم أديامان في جنوب شرق تركيا هرعت إلى هناك لكنها لم تجد سوى الدمار.

وتروي طلال، التي تعيش في إقليم آخر بتركيا، عبر الهاتف "لم أتمكن من العثور على المبنى، فقد سويت المنطقة بأكملها بالأرض".

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين إلى أكثر من 11 ألفا اليوم الأربعاء.

وقالت طلال إن سبعة من أفراد أسرتها المكونة من 13 فردا لقوا حتفهم، ولا تزال جثامين والدها وشقيقيها وأربعة من أبناء وبنات إخوتها على الأرض أمام المبنى المنهار.

 

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المصدر: وكالات
الزلزال
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