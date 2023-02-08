هذا ما سيطلبه زيلينسكي من قمة الاتحاد الأوروبي

كشف مسؤول أوكراني بارز، اليوم الأربعاء، الطلبات التي سيتقدم بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأوكراني إن الرئيس زيلينسكي سيطلب من قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس مزيدا من الأسلحة وتعجيل طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد.
وزار زيلينسكي بريطانيا، اليوم الأربعاء، وحصل على تعهد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات قتالية متقدمة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويلتقي الرئيس الأوكراني، المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مساء اليوم الأربعاء. وأكد قصر الإليزيه نبأ لقاء باريس. ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة هناك غدا الخميس لإجراء محادثات مع زعماء دول التكتل السبع والعشرين.
وقال المسؤول الأوكراني "يسافر رئيسي للخروج بنتائج... إنه في رحلة خارج البلاد اليوم. وبادئ ذي بدء النتيجة الرئيسة هي الأسلحة... نحتاج إلى دعم من المجلس الأوروبي لتسريع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".