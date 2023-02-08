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حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 11700 قتيل

من موقع الزلزال
8 فبراير 2023 19:48

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11700، حسبما ذكر مسؤولون وأطباء الأربعاء.
واوضحوا أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا و 2662 في سوريا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات الاثنين.

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المصدر: وكالات
زلزال
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