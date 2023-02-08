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الأمم المتحدة تدعو إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة تدعو إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا
8 فبراير 2023 19:42

دعت الأمم المتحدة الأربعاء الحكومة السورية إلى "وضع السياسة جانباً" وتسهيل إيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أممي بارز في دمشق وكالة فرانس برس.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح "ندائي هو.. وضع السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني" معتبراً أنّه "لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر".

 

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المصدر: وكالات
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