الصين تكشف مزيداً من المؤشرات الإيجابية بشأن كوفيد
جماهير تزور مهرجان الفوانيس في الصين مرتدية كمامات
8 فبراير 2023 19:10
تواصل السلطات الصينية كشف المزيد من المؤشرات الإيجابية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن عدد وفيات كوفيد في مستشفيات الصين انخفض إلى 102 يوم السادس من فبراير الجاري.
وأضاف المركز أن الوفيات هبطت بذلك بنسبة 97.6 بالمئة من الذروة القياسية المسجلة عند 4273 حالة وفاة في الرابع من يناير الماضي.
كانت دراسة جديدة في العاصمة بكين أظهرت أنه لم تكتشف أي متحوّرة جديدة لـ«كوفيد-19» في الأسابيع التي أعقبت تخلي الصين عن سياستها «صفر كوفيد» نهاية العام الماضي.
وشهدت الصين تفشيا لفيروس كورونا المستجد بعد رفع التدابير الصحية الصارمة اعتباراً من مطلع ديسمبر، ما أثار مخاوف من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أرضاً خصبة لظهور متحوّرات جديدة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر خطورة.
إثر ذلك، فرضت العديد من الدول قيوداً جديدة على المسافرين من الصين. لكن بحسب دراسة جديدة، نشرت في مجلة «ذي لانست» الطبية المتخصصة أجراها باحثون صينيون وحللت 413 عينة من بكين بين 14 نوفمبر و20 ديسمبر، «لا يوجد دليل على ظهور متحوّرات جديدة» خلال هذه الفترة.