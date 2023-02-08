ترقب زيارة زيلينسكي لباريس مساء اليوم

يتوقع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس مساء الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، بعد زيارته للمملكة المتحدة.
وسيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني مساء، على ما قال الاليزيه دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ومن المتوقع أن يكون المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون، وفق المتحدث باسمه. ومن ثم يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يتوجه إلى بروكسل الخميس للقاء القادة الأوروبيين في زيارة تحمل طابعا رمزيا إلى حد كبير ولكن تحظى باهتمام بعد أشهر من الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
وهذه أول جولة أوروبية لزيلينسكي منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام في 24 فبراير 2022.
في ديسمبر حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.