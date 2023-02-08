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الرياضي

زلزال تركيا نقمة على الفرق الرياضية

من موقع الزلزال
8 فبراير 2023 17:47

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية أول أمس الاثنين، في سقوط ضحايا بمختلف الفرق الرياضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، اليوم الأربعاء.
وتم إجلاء العديد من الأفراد وبدأت جهود جمع الأموال أيضاً في أعقاب الزلزال الذي وقع في مدينة هاتاي التركية و 9 مقاطعات جنوبية أخرى، والذي أودى بحياة ما يقرب من 7 آلاف شخص في تركيا وحدها، وفقاً لأحدث الأرقام.
وراح عدد من لاعبي ومسؤولي فريقي هاتاي سبور وغازي عنتاب، اللذين يلعبان بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في تركيا، وكذلك فريق مالطية سبور، الناشط بدوري الدرجة الثانية، ضحية للزلزال ما بين قتيل أو مفقود.

ومازال النجم الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور، في عداد المفقودين، رغم التقارير التي أشارت مؤخراً إلى خروجه من تحت الأنقاض حياً، كما يعتقد أن تانر سافوت، المدير الرياضي للفريق، مازال مفقوداً بعد حوالي 60 ساعة من وقوع الزلزال.

وتم نقل فريقي هاتاي سبور وغازي عنتاب جواً من المنطقة المنكوبة إلى مكان آمن.

وتوفي أحمد أيوب تركسلان، حارس مرمى فريق مالطية سبور في الزلزال، كما توفي أحد أعضاء فريق استقلال سبور، أحد فرق الهواة المنتمية لمنطقة كهرمان مرعش، بينما لا يزال آخر محاصراً تحت الأنقاض، فيما يوجد عضو ثالث في العناية المركزة بعد إنقاذه.

كما توفيت بيتول كوبان شاكير، لاعبة فريق الكرة الطائرة النسائي في نادي غازي عنتاب، وزوجها بدريتين جاكر، بالإضافة لأحد اللاعبات الهواة في الدوري التركي للعبة.

وتم إنقاذ مصارعين من فرنسا وكوسوفو وأوزبكستان، الذين تواجدوا في كهرمان مرعش للمشاركة في إحدى البطولات، لكن يعتقد أن بعض المصارعين الأتراك محاصرون هناك. ولا تزال نيلاي أيدوغان، لاعبة منتخب تركيا لكرة السلة للسيدات، عالقة في محافظة ملاطية.

وكان فريق غازي عنتاب لكرة السلة في إسطنبول وقت وقوع الزلزال، حيث يوجد الآن في ألمانيا للمشاركة في إحدى مباريات كأس أوروبا للعبة.

وذكرت شبكة (إن تي في) التركية أن 15 رياضياً على الأقل، بواقع 11 لاعباً من فريق كرة طائرة من الدرجة الثانية وأربعة من لاعبي كرة القدم، مازالوا محاصرين تحت أنقاض فندق في محافظة ملاطية. وشملت جهود الإغاثة أيضاً جمع الأموال، حيث قام اللاعب التركي الدولي ميريج ديميريل، الذي يلعب في فريق أتالانتا الإيطالي، ببيع قميص كريستيانو رونالدو موقعاً عليه من النجم البرتغالي الدولي المخضرم، بالمزاد، حيث بلغ أعلى عرض لشرائه أكثر من 14 ألف يورو (15 ألف دولار)، اليوم الأربعاء. وتعهد ديميرال بأن «كل عائدات المزاد سوف تستخدم لدعم منطقة الزلزال».

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المصدر: وكالات
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