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مئات آلاف السوريين ينزحون بسبب الزلزال

فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض في سوريا
8 فبراير 2023 17:43

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وقد اضطر هؤلاء إلى النزوح من قراهم وبلداتهم بعد أن تضررت من الكارثة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، أن السلطات السورية فتحت 180 مأوى للنازحين.

وطالب وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة للقطاع الصحي.

ونقلت وكالة سانا عن الوزير قوله، خلال زيارته لمدينة حلب «قدمنا ما يلزم من مستلزمات لعمل المشافي والكوادر الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه وهناك حاجة ماسة للتجهيزات الطبية المنقذة للحياة».

وتابع «رسالتي هنا من موقع الحدث إلى جميع دول العالم لتقديم كل ما يمكن تقديمه من معدات ومساعدات إلى سوريا ونشكر كل من ساهم بمساعدة متضرري الزلزال ونتمنى أن يستمر هذا التدفق وأن لا يكون لحظيا».

وكان الغباش أفاد بأن عدد ضحايا الزلزال في بعض المناطق ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية. بينما ألنت مصادر أخرى مقتل أكثر من 1540 وإصابة أكثر من 2750 شخصاً في شمال غربي سوريا.

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المصدر: وكالات
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