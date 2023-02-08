إضراب البحارة في اليونان يوقف العبارات في الموانئ

بدأ إضراب للبحارة العاملين في خدمات العبارات المحلية في اليونان، صباح اليوم الأربعاء. وحتى بعد غد الجمعة، في الساعة السادسة صباحا(0400 بتوقيت جرينتش)، من غير المقرر أن تبحر أي عبارة من وإلى الجزر الواقعة في بحر "إيجه" والبحر الإيوني.

وتطالب نقابات البحارة باتفاقات جماعية جديدة، مع مزيد من المال وتحتج ضد العمل واسع النطاق غير المعلن عنه. وأحد نتائج الإضراب هو أن الكثير من الجزر اليونانية مازالت منعزلة عن العالم الخارجي، إذا لم يكن لديها مطار.

وبسبب العدد الكبير من الجزر، فإن حركة المرور عبر العبارات، في اليونان مهمة مثل السكك الحديدية في دول أخرى. ولم تغادر أي عبارة صباح اليوم الأربعاء. وهناك عدد ضئيل فقط من السياح، الذين فوجئوا بالإضراب. وتم الإعلان عن الإضراب قبل أيام وحذرت وكالات السفر عملاءها، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام يونانية.