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النمسا تهدد بعرقلة صدور إعلان قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

النمسا تهدد بعرقلة صدور إعلان قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
8 فبراير 2023 16:43

 قال المستشار النمساوي كارل نهامر، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت اليومية الألمانية، إنه يعتزم عرقلة صدور الإعلان الختامي لاجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن معالجة الهجرة غير النظامية.

وقال نهامر، في المقابلة التي نشرت اليوم الأربعاء، إن الكلمات الجوفاء لن تكون كافية. ودعا نهامر إلى "التزام واضح لا لبس فيه" لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وطلب نهامر، في يناير الماضي، تمويلا بقيمة ملياري يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في توسيع نطاق السياج الحدودي بين بلغاريا وتركيا. يشار إلى أن فعالية الحواجز الحدودية في تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم تمويل بناء تلك الحواجز من أموال الاتحاد الأوروبي تعتبر أمرا مثيرا للجدل.

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وفي أكتوبر 2021، دعت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، منها النمسا وبولندا والمجر، المفوضية الأوروبية إلى تمويل إنشاء حواجز حدودية مادية من موازنة الاتحاد الأوروبي.

وتعارض المفوضية وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومنها ألمانيا، الفكرة. وقبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ غدا الخميس، أرسلت النمسا وسبع دول أخرى رسالة إلى المفوضة الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي لممارسة الضغط من أجل زيادة العقبات أمام الهجرة.

وتنص رسالة نيهامر ورؤساء حكومات الدنمارك وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ومالطا واليونان وسلوفاكيا على أن نظام اللجوء الحالي معطل ويفيد المهربين في المقام الأول. ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي كثيرا لمواءمة مواقفهم بشأن مختلف القضايا السياسية.

المصدر: د ب أ
النمسا
الهجرة غير الشرعية
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