الاتحاد الأوروبي: تلقينا طلب مساعدة من دمش

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن سوريا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وألحق أضرارا في سوريا المجاورة. وقال يانيز لينارتشيتش مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء للصحفيين "تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية". وأضاف أن الدول الأعضاء مدعوة للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب. ويمكن لأي دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها. وسيتولى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بمجرد تفعيله تنسيق وتمويل المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في التكتل وثمان دول أخرى.