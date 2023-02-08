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الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين

الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
8 فبراير 2023 16:01

بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ، بتسيير مساعدات إغاثية إلى سوريا وتركيا، للتخفيف عن المصابين وأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة بالبلدين.

وذكرت قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني أن الأردن سير بذلك أمس واليوم خمس طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية ومساعدات إغاثية وغذائية ومنقذين أردنيين من فريق البحث والإنقاذ الدولي، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.

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وبحسب بيان صادر عن الهيئة، سُيرت طائرة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى مدينة اللاذقية السورية. وأشارت القناة أن طائرة  متجهة إلى سوريا تحمل على متنها 12 طنا من المواد الغذائية واللوجستية والخيام والمواد الطبية، فيما تتجه طائرة أخرى إلى مطار أضنة في تركيا وتحمل على متنها المواد الغذائية والطبية والخيام.

وستبدأ الهيئه بتسيير قوافل برية تباعاً خلال الأيام القادمة إلى كافة المناطق المتضررة في سوريا. وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضا إرسال طائرة ثانية إلى مناطق متضررة أخرى في سوريا، إلى جانب تسيير طائرة أخرى إلى تركيا محملة بالمساعدات الإغاثية والغذائية.

المصدر: د ب أ
الأردن
سوريا
تركيا
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