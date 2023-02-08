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الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة

الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
8 فبراير 2023 15:57

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى المملكة المتحدة على ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة البريطانية، في ثاني زيارة خارجية له منذ الهجوم الروسي لبلاده قبل عام تقريبا.

وبثت محطتا "سكاي نيوز" وبي بي سي" مشاهد لموكبه مغادرا مدرج مطار ستانستيد في شمال شرق لندن.

ويلتقي زيلينسكي خلال زيارته الملك تشارلز الثالث على ما أفاد قصر باكينغهام.

وسيجري محادثات أيضا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان.

 

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المصدر: وكالات
بريطانيا
فولوديمير زيلينسكي
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