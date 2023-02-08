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بريطانيا تكشف عن أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز

بريطانيا تكشف عن أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز
8 فبراير 2023 13:42

كشفت هيئة البريد الملكية البريطانية (رويال ميل) الأربعاء عن أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث الذي أصبح ملكاً بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر.
وقالت الهيئة في بيان إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتباراً من 4 ابريل، وقد وافق الملك على التصميم "كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة".
الصورة الجديدة نسخة معدلة من صورة رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية (رويال مينت)، الجهة المسؤولة عن سك العملات المعدنية البريطانية.
تُظهر الصورة العاهل الجديد ينظر إلى اليسار، على خلفية تراوح ألوانها من الأرجواني إلى الأخضر والكحلي، تبعاً لأنواع الطوابع المختلفة، وفق بيان هيئة البريد.
ستحل الطوابع الجديدة محل تلك التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، والتي صممها النحات أرنولد ماتشين في ستينيات القرن الماضي وأصبحت "رمزاً أيقونياً للمملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم، إذ استُخدمت مليارات المرات"، بحسب هيئة البريد البريطانية.
مع ذلك، ستظل الطوابع الحالية التي تحمل صورة الملكة الراحلة مطروحة للبيع وصالحة للاستخدام، "لتقليل الأثر البيئي" للتغيير على رأس العرش.

وقال المدير العام لـ"رويال ميل" سايمن تومسون في تصريحات أوردها بيان الهيئة "في خاصية فريدة، لا يُطبع على الطوابع البريطانية اسم بلد المنشأ لأن صورة الملك كافية".
وبدأ التداول بالعملات المعدنية الأولى التي تحمل صورة تشارلز الثالث في أوائل ديسمبر، وباتت موجودة في مكاتب البريد في البلاد.
كذلك، كُشف عن الأوراق النقدية الأولى التي تحمل صورة الملك في نهاية كانون ديسمبر من جانب بنك أنكلترا المركزي، وسيبدأ التداول بها في منتصف عام 2024 في المملكة المتحدة.

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المصدر: رويترز
الملك تشارلز الثالث
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