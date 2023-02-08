الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرلمان التركي يناقش إعلان حالة الطوارئ

عمال الإنقاذ خلال عمليات بحث بين أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراس
8 فبراير 2023 10:59

من المقرر أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة قرار حالة الطوارئ الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي نشر في الجريدة الرسمية في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في في تركيا وسوريا.

وقال أردوغان "من أجل ضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والأعمال اللاحقة بشكل أسرع، قررت إعلان حالة الطوارئ على أساس السلطات الممنوحة لي بموجب المادة 119 من الدستور".

وأضاف الرئيس أنه يجري إعداد القوانين الموافقة لذلك. وقال أردوغان "هذه واحدة من أكبر الكوارث في منطقتنا والعالم، وليس فقط في تاريخ جمهوريتنا. وأعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء أمس الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 5894 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 35 ألف شخص، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. وقال إن الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجيستي لمنطقة الزلزال.

أخبار ذات صلة
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
المصدر: وكالات
زلزال تركيا
أردوغان
تركيا
حالة الطوارئ
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©