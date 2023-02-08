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زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

مبنى شبه منهار في أعقاب الزلزال الذي ضرب أضنة ، تركيا
8 فبراير 2023 09:32

وقع زلزال فجر اليوم الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 94ر6 كيلومترا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 61ر71 كيلومترا عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7ر7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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المصدر: د ب أ
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