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بايدن في خطاب حالة الاتحاد: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابه عن حالة الاتحاد
8 فبراير 2023 07:17

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل للنمو أكثر "من أي بلد آخر على وجه الأرض"، على الرغم من التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لاوكرانيا.

وقال بايدن "الوباء عطّل سلال امداداتنا والأزمة في أوكرانيا عطّلت إمدادات الطاقة إضافة الى إمدادات المواد الغذائية"، مضيفاً "لكننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الارض".

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المصدر: وكالات
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