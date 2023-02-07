أكثر من ألفي قتيل في سوريا جراء الزلزال

أفادت مصادر سورية، الثلاثاء، بارتفاع عداد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين إلى 2055 والمصابين إلى 4100.
وأكد مصدر أن عدد القتلى في مناطق شمال سوريا وصل لأكثر من 1225 شخص في بعض المناطق، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2500 والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية سورية إن «أعداد القتلى بلغت 830 شخص، أغلبهم في محافظة اللاذقية، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 1600 بينهم 702 في محافظة حلب».
وباشرت فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ عملها في مدينتي حلب واللاذقية.
وقال مصدر في وزارة الإدارة المحلية «باشرت العمل فرق تضم 110 من عناصر الدفاع المدني الجزائري وصلت إلى مدينة حلب إضافة إلى وصول 85 من فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ من الجيش اللبناني ووصلت فرق متخصصة من روسيا. ومن المنتظر أن تصل، خلال الساعات القادمة، 25 فريقا من العراق وأرمينيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ».