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كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب

كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب
8 فبراير 2023 01:41

بيونغ يانغ (وكالات)

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعاً للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم لمناقشة سبل توسيع التدريبات القتالية العملياتية بشكل أكثر دقة في استعدادها للحرب.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة العسكرية المركزية للحزب أمس الأول، مبينة أن المشاركين ناقشوا بعمق المهام العسكرية والسياسية الرئيسية لعام 2023 والقضايا طويلة الأجل المتعلقة بتوجهات بناء الجيش.
وذكرت أن بنود جدول الأعمال الرئيسية تضمنت مسألة توسيع وتكثيف التدريبات العملياتية والقتالية للجيش الشعبي الكوري الشمالي باستمرار للتعامل مع الوضع السائد، وتعزيز الاستعداد للحرب بشكل أكثر صرامة.
جاء الاجتماع وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لاستعراض عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي اليوم، وهو حدث من المرجح أن يكون مناسبة لاستعراض قوتها العسكرية.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن الاجتماع العسكري الأخير يبدو أنه يهدف إلى تعزيز التضامن الداخلي للقوات المسلحة لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي
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