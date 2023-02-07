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وفاة 3 مهاجرين وفقدان 12 قبالة سواحل اليونان

وفاة 3 مهاجرين وفقدان 12 قبالة سواحل اليونان
8 فبراير 2023 01:40

أثينا (وكالات) 

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قالت السلطات اليونانية، أمس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، ويُعتقد أن أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين جراء غرق ثاني قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 19 شخصاً في عملية بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس بعد رصد قارب مطاطي على صخور قبالة ساحل جزيرة ليسبوس بالقرب من تركيا.
وأوضحت السلطات أنه تم نقل 10 أشخاص على الأقل إلى مستشفى. ويعاني بعضهم انخفاضاً في درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في الكثير من مناطق اليونان خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح ناجون للسلطات، أن نحو 41 شخصاً كانوا على متن القارب الذي أبحر من ساحل تركيا. وقال خفر السواحل، إن سفينتين وطائرة هليكوبتر تابعة له تساعد في عملية البحث التي تجري وسط رياح قوية.
ولطالما كانت اليونان إحدى النقاط الرئيسية لدخول المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويعبر معظمهم على متن قوارب مطاطية من تركيا في رحلة قصيرة، لكنها محفوفة بالمخاطر مات خلالها الآلاف.

اليونان
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المهاجرون
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
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