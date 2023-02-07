مسؤول أممي: نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

نيويورك (وكالات)

أكد مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا من بداية الأزمة منذ نحو عام.

وقال جريفيث، أمس الأول، إن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة، في حين نزح 5.3 مليون شخص داخلياً، مضيفاً: «هذا العنف لا يظهر دلالات على التهدئة».

وأوضح أن 17.6 مليون شخص أو نحو 40% من تعداد سكان أوكرانيا في حاجة لمساعدات إنسانية، مشيراً إلى أنه يعتزم طرح خطة هذا العام الخاصة بالاستجابة الإنسانية من أجل أوكرانيا، التي تتطلب نحو 3.9 مليار دولار، في جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتشير التقديرات الأممية الرسمية إلى أن أكثر من 7000 مدني قتلوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.