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الشعبة البرلمانية تشارك بالمؤتمر الـ5 للبرلمان العربي في القاهرة

الشعبة البرلمانية تشارك بالمؤتمر الـ5 للبرلمان العربي في القاهرة
8 فبراير 2023 01:40

القاهرة (الاتحاد)

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تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الـ5 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقده السبت المقبل، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي».
ونيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشارك محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، في المؤتمر.
ويضم وفد الشعبة في عضويته أحمد حمد بوشهاب عضو المجموعة، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سيعقد يومي 8 و9 فبراير الجاري، لإعداد مشروع وثيقة المؤتمر الخامس التي سيقرها الرؤساء في ختام أعمال المؤتمر.
وحسب جدول أعمال المؤتمر، سيلقي اليماحي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، كما سيتم إلقاء كلمات لرئيس البرلمان العربي، ورئيس برلمان عموم أفريقيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء الوفود العربية.

البرلمان العربي
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
القاهرة
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