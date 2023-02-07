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قرقاش: توجه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف

أنور قرقاش
8 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي ويفتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن. 
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر أمس: «ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي ويفتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن، توجه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف وفي هذا الإطار كانت وستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا».

أنور قرقاش
الإمارات
السعودية
مصر
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