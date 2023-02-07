7553 انتهاكاً حوثياً في الجوف العام الماضي

عدن (الاتحاد)

أعلن تقرير حقوقي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 7553 انتهاكاً بحق اليمنيين والأعيان المدينة في محافظة الجوف خلال العام الماضي.

وأوضح رئيس لجنة الحقوق والإعلام بالجوف، أن حالات القتل والإصابة بلغت 142 حالة منها 22 حالة قتل مباشر و34 حالة قتل بالألغام، فيما بلغت الإصابات 86 حالة. وأكد وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي أن ميليشيات الحوثي لا تزال تمارس شتى أنواع الانتهاكات بحق اليمنيين من قتل وتشريد ونهب وفرض جبايات وإغلاق للمدارس وحرمان من التعليم رغم أن رواتب المعلمين تدفع من الحكومة الشرعية فيما تمنعهم الميليشيات من التدريس.