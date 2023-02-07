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«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بنهج السلام العادل والشامل

«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بنهج السلام العادل والشامل
8 فبراير 2023 01:40

عدن (الاتحاد)

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جدّد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزامه بنهج السلام العادل والشامل ودعمه لكل الجهود لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية على التعاطي مع كل المساعي لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين باستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية لإحياء مسار السلام في اليمن. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية على التعاطي الإيجابي مع كل المساعي لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصاً القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات إجراءات الميليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه الميليشيات إلى مفاقمتها.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأمم المتحدة
الأزمة اليمنية
اليمن
رشاد العليمي
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