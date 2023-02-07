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الحكومة العراقية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات

البرلمان العراقي
8 فبراير 2023 01:41

هدى جاسم (بغداد)

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مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: «التيار الصدري».. عودة مرتقبة للحياة السياسية

بدأت لجنة الانتخابات في البرلمان العراقي أعمالها بعد مرور أقل من 24 ساعة على اجتماع لقيادات «ائتلاف إدارة الدولة» بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والذي ناقش قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في موعدها المحدد.
وكان اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور السوداني، قد جرى مساء أمس الأول، لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.
وحسب بيان عن الاجتماع، فإن «ائتلاف إدارة الدولة استضاف اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية»، مبيناً أنه تم بحث أهم التحديات التي يتوقعها المختصون وآليات حلها.
وأكد السوداني الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة. وحسب مصادر من «التيار الصدري»، فإن موقف التيار هو ترقب التطورات السياسية الحالية، معتبرةً في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مسألة الانتخابات النيابية المبكرة تسبقها انتخابات محلية هي أهم الخطوات نحو تغيير شامل في العملية السياسية.
وكشفت المصادر أن «الكتل السياسية تعقد اجتماعات غير معلنة أمام الإعلام لمناقشة قانون الانتخابات والفقرات الواجب تعديلها».

الحكومة العراقية
العراق
البرلمان العراقي
الانتخابات العراقية
مجلس النواب العراقي
محمد الحلبوسي
محمد شياع السوداني
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