تسجيل 435 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، إن 435 هزة ارتدادية وقعت حتى الآن بعد الزلزال القوى الذي ضرب البلاد الاثنين.
كانت حصيلة سابقة أفادت بأن الزلزال أعقبه تسجيل 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بلغت شدّة إحداها 7.5 درجة ظهر الاثنين وأخرى بقوة 5.5 درجة فجر الثلاثاء، وفقا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.
وقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوّته 7.8 درجة، الاثنين عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ). وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق.
وأوضح وزير الدفاع خلوصي أكار أن قوات إضافية نشرت في المنطقة التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد من غربي تركيا وقبرص، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.
وقال مسؤولون إن الجيش نشر 100 طائرة و10 سفن. وبلغ عدد رجال الإنقاذ، الذين يسابقون الزمن للبحث عن ناجين بين أنقاص المنازل والمباني المنهارة، أكثر من 60 ألف شخص.
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 5434 قتيلا في تركيا وحدها، حسبما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تعديل للحصيلة السابقة المعلنة قبل ساعات قليلة والتي كانت تبلغ بلغت 4544 قتيلا.