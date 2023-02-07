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ليبيا.. «الأعلى للدولة» يجيز 35 مرشحاً لشغل 5 مناصب سيادية

أرشيفية
8 فبراير 2023 01:40

حسن الورفلي (بنغازي)

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أجاز المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، 35 مرشحاً لشغل 5 مناصب سيادية تمهيداً لاختيار مجلس النواب 5 من بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى تم فيها تصويت لاختيار 7 من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الـ5 المعني باختيارهم المجلس. ولمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات جرى اختيار المرشحين: «صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية»، وفق بيان للمجلس.
فيما اختار أعضاء المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة: «محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضاء قرقاب، وعلي النقاصة، وامحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد عون».
وبالنسبة لمنصب نائب محافظ المصرف المركزي، جرى اختيار: «سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح».
كما اختار أعضاء المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المرشحين: «خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي».

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