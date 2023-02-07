وزير جديد للشؤون الخارجية في تونس

تونس (الاتحاد)

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إقالة وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، وتعيين نبيل عمّار، بديلاً عنه.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: إن الرئيس قيس سعيّد، قرر إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما قرر الرئيس قيس سعيد، تعيين نبيل عمّار، وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ونبيل عمار هو دبلوماسي تونسي شغل عدداً من المناصب، آخرها سفير تونس في بلجيكا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العدل في تونس، تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملف اغتيال سياسيين في عام 2013، لم يبت القضاء فيه بعد.

ووافق أمس الأول، الذكرى العاشرة لاغتيال كل من شكري بلعيد، ومحمد البراهمي بالرصاص أمام مقر سكنهما.