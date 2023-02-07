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زلزال تركيا يؤثر على نقل المساعدات إلى سوريا

محاولة انتشال ناجين من تحت الأنقاض في سوريا
8 فبراير 2023 00:06

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نقل المساعدات من تركيا إلى سوريا تأثرت جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.

وصرح ينس لاركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مؤتمر صحفي في جنيف أن "العملية عبر الحدود نفسها تأثرت".

في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن معبر باب الهوى نفسه لم يتضرر.

وصرح دوجاريك  للصحفيين "نواصل استخدام معبر باب الهوى لأن منصة إعادة الشحن في الواقع سليمة".

وأضاف "لكن الطريق المؤدية إلى المعبر تضررت مما يؤثر مؤقتا على قدراتنا لاستخدام المعبر كليا".

يضاعف الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصا في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

ينقل القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب البلاد من تركيا عبر معبر "باب الهوى"، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضح لاركي أن الزلزال دمر طرقات في تركيا وأثر على موظفي الأمم المتحدة المحليين والدوليين وشركائهم وسائقي الشاحنات الذين ينقلون المساعدات.

وقال "يبحثون عن عائلاتهم تحت الأنقاض. لذلك، تأثرنا نحن أيضا كما هي حال الجميع" و"كان لذلك أثر مباشر على العملية (عبر الحدود)".

وأكد "سنستخدم كافة السبل المتاحة للوصول إلى السكان في سوريا".

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