ارتفاع جديد كبير لعدد قتلى الزلزال في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلاً في ارتفاع كبير عن آخر حصيلة كانت قد أعلنت في وقت سابق.
تتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة.
وقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوّته 7.8 درجة، الاثنين عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ)، وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق.
وأعقب ذلك تسجيل 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا حتى الآن بلغت شدّة إحداها 7.5 درجة ظهر الاثنين وأخرى بقوة 5.5 درجة فجر الثلاثاء، وفقا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.
وهذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب في مقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.
وبدأ وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة في تركيا، حيث أُعلن حداد وطني لمدة سبعة أيام.
كانت حصيلة سابقة أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في تركيا وحدها بلغ 4544 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفاً.
ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهمّة فرق الإنقاذ ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نصبت وحول مواقد النيران التي أُقيمت في المناطق المنكوبة. ويصعب الوصول إلى منطقة «كهرمان مرعش» المنكوبة في جنوب شرق تركيا بسبب الثلوج.
أما في سوريا، فقد قُتل 1712 شخصاً وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.