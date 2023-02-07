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إسبانيا تلغي أحد آخر قيود كورونا

مسافرون في مدريد
7 فبراير 2023 21:49

أعلنت إسبانيا إلغاء فرض ارتداء كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في وسائل النقل العام، وهي واحدة من آخر دول الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.
وأعلنت الحكومة في العاصمة مدريد، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من غد الأربعاء، سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا فقط في المنشآت الطبية والصيدليات ودور المسنين.
وقد ألغت معظم دول الاتحاد الأوروبي فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل في المسافات الطويلة ووسائل النقل المحلية العام الماضي.
كانت ألمانيا قد قررت، يوم الخميس الماضي، إنهاء فرض ارتداء الكمامات على المستوى الوطني.
كانت بعض الولايات الألمانية قد ألغت الارتداء الإلزامي للكمامات في وقت سابق.
واليونان هي الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.
يذكر أن إسبانيا تضررت بشدة من جائحة كورونا في عام 2020 وهو ما يفسر حذر الحكومة بشأن تخفيف القواعد. وكانت إسبانيا قد ألغت فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المكشوفة قبل عام. 

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المصدر: د ب أ
إسبانيا
الكمامة
فيروس كورونا
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