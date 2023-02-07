ارتفاع كبير لعدد قتلى زلزال تركيا المدمر

تتواصل عمليات البحث عن ناجين، اليوم الثلاثاء، غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 6250 شخصًا حتى الآن في تركيا وسوريا، في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة. وقدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا. وسبق أن حذرت المنظمة من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الأولي المعلن. وقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوّته 7,8 درجات، الاثنين عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق. وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات ظهر الاثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء. وهذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب في مقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول. وبدأ وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة في تركيا حيث أُعلن حداد وطني لمدة سبعة أيام. وحتى الساعة، بلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 4544 قتيلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفًا. ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهمّة فرق الإنقاذ ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نصبت وحول مواقد النيران التي أقيمت في المناطق المنكوبة. ويصعب الوصول إلى منطقة "كهرمان مرعش" المنكوبة في جنوب شرق تركيا بسبب الثلوج. أما في سوريا، فقد قُتل 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وأمضى مئات السوريين، الخائفين من حدوث هزات أخرى، الليل في الشوارع والحدائق. ورجّحت منظمات غير حكومية أن ترتفع حصيلة القتلى لوجود "مئات العوائل تحت الأنقاض". أُحصي ربع عدد ضحايا الزلزال في سوريا، في محافظة حلب، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية. وتضررت المدينة بشكل كبير مع تسجيل انهيار نحو خمسين مبنى وتضرر مواقع تاريخية بما في ذلك قلعة حلب. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات العشر المتأثرة بالزلزال، أن 45 دولة عرضت المساعدة. من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن 19 دولة عضو بينها فرنسا وألمانيا واليونان، أرسلت إلى تركيا 1185 مسعفًا و79 كلبًا للمساعدة في عمليات البحث. أخبار ذات صلة الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين الدول التي تحركت لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا

المصدر: آ ف ب