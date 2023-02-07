ألمانيا تكشف عن عدد الدبابات القتالية التي ستقدم لأوكرانيا

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، عن عدد الدبابات القتالية الثقيلة والمتطورة التي سترسلها بلاده إلى أوكرانيا. وأضاف بيستوريوس، خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 100 دبابة قتالية من طراز «ليوبارد 1 ايه5» القديم من عدة دول أوروبية، موضحاً أنه سيتم تزويد ثلاث كتائب على الأقل بهذه الدبابات بحلول الربع الأول أو الثاني من 2024. وصل وزير الدفاع الألماني إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة مسبقا. كتب أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني على تويتر «وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات أخرى» إلى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس، وهو يحمل نموذجاً مصغراً من الدبابة الألمانية. وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني، أن الصورة التقطت اليوم الثلاثاء في كييف. هذه الزيارة هي الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها. كما أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستتسلم «ما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1 اي5 ... في الأشهر المقبلة». تأتي دبابات ليوبارد 1 من المخزون الصناعي وسيتم تجديدها. ويأتي هذا الإعلان في وقت يقوم فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف. ووعدت برلين كييف أيضًا بتسليمها 14 نسخة من ليوبارد 2 الأحدث. قالت أوكرانيا، إنها ستتلقى ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة متطورة غربية، لا سيما دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع و«تشالنجر 2» البريطانية و«أبرامز» الأميركية. لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح. أخبار ذات صلة الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة إخماد حريق في مصفاة نفط روسية

المصدر: آ ف ب